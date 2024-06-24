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общество

Новосибирцам порекомендовали не есть мороженое в жаркую погоду

Фото: Pexels.com

Врач гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Ержанова поделилась с порталом infopro54.ru своим мнением о питании в жаркие дни в Новосибирске.

Она отметила, что мороженое не является оптимальным выбором в такую погоду, так как оно может негативно влиять на работу органов пищеварительной системы, в том числе желчеотделение и поджелудочную железу.

Эксперт рекомендует избегать также газированные напитки и тяжёлую высокобелковую пищу.

Вместо этого, она советует обратить внимание на более лёгкие и полезные варианты, такие как домашние смузи или сорбет. Процесс приготовления прост: заморозить кусочки бананов и ягоды, а затем их перемолоть в блендере. Также можно заменить газировку на детокс-лимонады, добавив в минеральную воду кусочки цитрусовых, огурец, мяту и ягоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зоозащитники требуют возбудить уголовное дело из-за гибели котят.

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Игорь Кириченко
Журналист

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