В Новосибирске зоозащитники требуют возбудить уголовное дело из-за гибели котят

Зоозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту гибели животных в подвале жилого дома на улице Тимирязева в Новосибирске.

В Новосибирске зоозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту гибели животных в подвале жилого дома на улице Тимирязева. Они считают, что в действиях представителей управляющей компании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Инцидент произошел 18 июня. Жители дома № 75 сообщили, что в подвале были замурованы котята, а кошка осталась на улице. Вскоре в подвале провели дезинсекцию.

Зоозащитник Алексей Аникин сообщил BFM-Новосибирск, что кошка-мать осталась на улице. Пятеро котят были в подвале. Там впоследствии провели травлю блох. В результате четыре котенка погибли, один выжил. Аникин и его коллеги считают, что должно быть возбуждено уголовное дело.

Аникин подал заявление в полицию. 24 июня зоозащитник передал тела умерших котят на ветеринарную экспертизу. В УК «Сибиряк», обслуживающей дом, комментарий получить не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Травников просит жесткости при благоустройстве территорий.