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общество

В аэропорту Новосибирска заковали в наручники агрессивного мужчину из Москвы

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО

Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачёво пресекли хулиганские действия одного из пассажиров.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО, сотрудникам линейного отдела поступило сообщение о неадекватном мужчине, который нецензурно ругался и проявлял агрессию у стоек регистрации в терминале внутренних авиалиний. Правоохранители быстро прибыли на место, арестовали мужчину и доставили его в дежурную часть.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за отсутствия билетов на запланированный рейс.

В настоящее время мужчину оштрафовали по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области рядом с Суенгинским водопадом утонул подросток.

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Игорь Кириченко
Журналист

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