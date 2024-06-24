В аэропорту Новосибирска заковали в наручники агрессивного мужчину из Москвы

Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачёво пресекли хулиганские действия одного из пассажиров.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО, сотрудникам линейного отдела поступило сообщение о неадекватном мужчине, который нецензурно ругался и проявлял агрессию у стоек регистрации в терминале внутренних авиалиний. Правоохранители быстро прибыли на место, арестовали мужчину и доставили его в дежурную часть.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за отсутствия билетов на запланированный рейс.

В настоящее время мужчину оштрафовали по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области рядом с Суенгинским водопадом утонул подросток.