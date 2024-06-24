В Новосибирской области рядом с Суенгинским водопадом утонул подросток

Ребенок отдыхал у водоема вместе с отцом и дядей.

В воскресенье, 23 июня, в Новосибирской области возле Суенгинского водопада утонул 14-летний подросток.

По словам свидетелей, мальчика затянуло в трубу, когда он отдыхал у водоема вместе с отцом и дядей. Родные и другие мужчины пытались вытащить его из воды, но не смогли.

Сотрудники МЧС и медики прибыли на место происшествия, однако спасти подростка не удалось. Отец мальчика был госпитализирован в шоковом состоянии.

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