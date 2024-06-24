В Новосибирске нашли подрядчика для строительства школы в Клюквенном

ПКФ «Агросервис» в Новосибирске приступает к строительству школы в микрорайоне Клюквенный.

Объект будет рассчитан на 1,1 тысячи мест и обойдется в 1,9 млрд рублей. По информации от Агентства развития жилищного строительства региона, работы планируется завершить до 31 марта 2027 года.

Школа будет иметь четыре этажа, а также стадион, футбольное поле, беговую дорожку и зоны отдыха. Предусмотрены также помещения для различных мастерских, кабинетов и залов, включая актовый зал и спортивные залы.

Этот проект входит в общий план развития микрорайона Клюквенный, который планируют завершить к 2033 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска продают квартиру за 25 млн рублей.