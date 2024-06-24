В Новосибирске нашли тело утонувшего 20-летнего студента

В микрорайоне Затон спасатели обнаружили тело 20-летнего Максима, который утонул в реке Оби в 4 часа утра 24 июня.

Максим пытался переплыть реку, чтобы сократить путь к ЖК «Аквамарин». Поиски продолжались шесть часов.

Начальник МАСС Дмитрий Фокин отметил, что в реке Оби нулевая видимость, а понимание глубины и особенностей грунта затруднено. Работа водолазов здесь связана с большими рисками, и шансы найти что-то малы. Эхолот упрощает поиск, позволяя работать точечно, но даже с его помощью поиск остается сложным из-за проекций теней.

Максим стал шестым погибшим в Оби за июнь. Он утонул на расстоянии около 20 метров от берега, несмотря на то, что хорошо умел плавать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области рядом с Суенгинским водопадом утонул подросток.