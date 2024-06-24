В Новосибирске появился прогноз погоды на 25-28 июня

«Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая погода ожидает новосибирцев на этой рабочей неделе.

Во вторник, 25 июня, утром будет малооблачно и около +22 градусов. Днем ожидается дождь с грозой при повышении температуры до +32 градусов.

В среду, 26 июня, в Новосибирске облачно с прояснениями и +30 градусов. Вечером небольшой дождь, слабый северо-западный ветер.

В четверг, 27 июня, с самого утра прогнозируется гроза. Температура в течение дня от +20 до +31 градуса. К вечеру осадки прекратятся. В последний рабочий день недели, 28 июня, в Новосибирске облачно с прояснениями, дождей не ожидается. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский биолог рассказал об опасности комаров рядом с водоемами.