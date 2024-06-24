Новосибирский биолог рассказал об опасности комаров рядом с водоемами

Летний сезон привнёс в Новосибирскую область проблемы с комарами.

Биологи предупреждают о возможности заболевания трехдневной лихорадкой после укусов особого вида комаров, обитающих в тростниковых зарослях у водоемов.

Алексей Яновский, эксперт по насекомым, рассказал журналистам «АиФ-Новосибирск», что эти комары переносят вирус под названием Тягиня, который может вызвать высокую температуру, слабость и другие симптомы у человека. Он отметил, что вирус находится в пернатых околоводных птицах, таких как лысухи, а комары, питаясь кровью у птиц и затем кусая людей, могут передавать этот вирус.

Биолог привёл пример случая, когда сотрудники экспедиционной базы в Здвинском районе заболели после укусов тростниковых комаров. По его словам, такие случаи подтверждают необходимость внимательного отношения к защите от насекомых в лесных и водных районах в период активности комаров и мошек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что летом новосибирцы увлеклись тренировками и йога-практиками.