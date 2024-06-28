В Новосибирске назвали кандидатов на довыборы в Горсовет

В Новосибирске зарегистрированы первые заявки кандидатов на дополнительные выборы в Горсовет седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №45.

Документы подали четыре человека:

1. Михаил Большов, заместитель директора АНО «Институт политики и технологий» (самовыдвиженец).

2. Лариса Михайлова, домохозяйка (самовыдвиженец).

3. Андрей Сивенок, самозанятый предприниматель (самовыдвиженец).

4. Дмитрий Селезнев, предприниматель, кандидат от партии «Единая Россия».

Дополнительные выборы в Горсовет по 45 округу пройдут 8 сентября 2024 года. Место стало вакантным после того, как Наталья Пинус сложила свои полномочия в марте 2024 года.

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