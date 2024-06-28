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общество

В Новосибирске появился бесплатный туалет в сквере «13 трамвай»

Фото: Зеленый Новосибирск

Имеется отдельный вход для людей с ОВЗ и мам с колясками.

В сквере «13 трамвай» за НОВАТом открылся новый бесплатный туалет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зелёный Новосибирск».

Установлена модульная круглогодичная модель, расположенная со стороны улицы Орджоникидзе. Туалет оснащен отдельным входом для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Общественный туалет доступен ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что расписание трех пригородных поездов изменится с 1 июля в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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