В Новосибирске появился бесплатный туалет в сквере «13 трамвай»

Имеется отдельный вход для людей с ОВЗ и мам с колясками.

В сквере «13 трамвай» за НОВАТом открылся новый бесплатный туалет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зелёный Новосибирск».

Установлена модульная круглогодичная модель, расположенная со стороны улицы Орджоникидзе. Туалет оснащен отдельным входом для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Общественный туалет доступен ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что расписание трех пригородных поездов изменится с 1 июля в Новосибирской области.