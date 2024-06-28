На День города в Новосибирске ожидается +35 градуса жары и гроза

Аномальная жара продолжается в Новосибирске.

На празднование 131-летия Новосибирска местные жители столкнутся с сильнейшей жарой, которая будет сопровождаться осадками. Об этом предупреждают синоптики “Яндекс Погоды”.

По их данным, в субботу, 29 июня, в городе ожидается от +29 до +35 градусов жары. Пекло продержится весь день, осадков не ожидается.

Однако на второй день празднования Дня города, 30 июня, в регионе возможен дождь и гроза, также температура воздуха спадет до +29 градусов.

Ранее Сиб.фм публиковал полную программу мероприятий на День городa-2024, с которой можно ознакомиться здесь