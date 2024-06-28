В Новосибирске перекроют несколько дорог на празднование Дня города

В Новосибирске в связи с празднованием Дня города 29 и 30 июня будет ограничено движение транспорта по нескольким участкам дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В оба дня с 8:00 до 23:00 движение будет прекращено на следующих участках:

по техническому проезду от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2;

по техническому проезду от дома № 4 на улице Добролюбова до Михайловской набережной.

Также 30 июня с 21:30 до 22:30 возможно перекрытие следующих участков:

по Красному проспекту от улицы Максима Горького до улицы Советской;

по Октябрьскому мосту от дорожных развязок с улицей Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

по улице Большевистской от площади Инженера Будагова до улицы Добролюбова;

по эстакаде на площади Инженера Будагова, за исключением въезда с Красного проспекта и улицы Большевистской;

выезд на улицу Фабричную с Димитровского моста и с улицы Владимировской;

въезд к парку культуры и отдыха "Арена" с улицы Немировича-Данченко и с Октябрьского моста от улицы Стартовой.

Закрытые участки можно будет объехать по дорогам общего пользования. Ограничения на общественный транспорт не распространяются.

Ранее Сиб.фм рассказывал, кто выступит в Новосибирске на День города.