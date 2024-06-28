Мужчина из Новосибирска отсудил 1,6 миллиона рублей у скорой после смерти матери

В начале 2024 года 67-летняя пенсионерка Надежда скончалась после введения лекарства, которое она просила не использовать.

Надежде резко стало плохо после ссоры с шумными соседями во время новогодних праздников. Её давление поднялось до 210. Вызвали скорую помощь.

По словам её сына Александра, его мать, имеющая сердечную недостаточность, была обеспокоена побочными эффектами препарата и просила его не вводить. Однако, сотрудники скорой помощи настояли на своём, и после введения лекарства состояние пенсионерки резко ухудшилось: её начало тошнить, давление упало, она начала задыхаться и потеряла сознание. Позже выяснилось, что у Надежды случился отёк мозга и лёгких.

Медицинская экспертиза установила, что неправильная помощь прибывших врачей стала главной причиной смерти. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела, но в гражданском суде Александр добился моральной компенсации в размере 1,5 миллиона рублей и 100 тысяч рублей на судебные расходы. Семья планирует продолжать добиваться возбуждения уголовного дела.

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