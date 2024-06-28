В Новосибирске мужчина обманул четырех россиян в интернете при аренде квартир

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве со сдачей квартир в аренду через интернет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, силовики провели обыск по месту жительства фигуранта, где были изъяты 6 мобильных телефонов, ноутбук, 3 банковские карты и 10 сим-карт. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Установлено, что с апреля по июнь 2024 года 30-летний мужчина размещал объявления о сдаче квартир в аренду в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге через интернет. Под видом агента он убеждал потенциальных арендаторов оставлять предоплату за жилье, предоставлял обработанные в редакторе фотографии квартир и документы. После получения денег связь с клиентами прекращалась.

В результате мошенничества пострадали четыре человека. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

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