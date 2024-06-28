В Новосибирске начали снос ненужных металлических заборов

По поручению мэра Новосибирска начался демонтаж металлических заборов на газонах шириной более одного метра между тротуарами и проезжей частью.

Пресс-служба мэрии сообщила о завершении работ по сносу ненужных дорожных ограждений на улицах Кировского и Дзержинского районов.

На улицах Ватутина и Виктора Шевелева в Кировском районе было демонтировано более 80 металлических конструкций. В ближайшее время аналогичные работы планируются на улице Ватутина, а также на улице Красина в Дзержинском районе, где были удалены заборы, не соответствующие стандартам.

Решение о демонтаже заборов было принято после уточнения требований Госстандарта: установка заборов не требуется, если ширина газонной зоны превышает один метр. Работы по сносу не потребуют дополнительных бюджетных средств. На местах удаленных ограждений планируется восстановление газонов.

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