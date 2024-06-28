В Новосибирской области промышленную эксплуатацию СКИФа начнут в 2026 году

Уже идут переговоры с промышленными предприятиями, для которых будут проводить исследования на оборудовании СКИФа.

Под Новосибирском планируется начать промышленную эксплуатацию центра коллективного пользования «СКИФ» в 2026 году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова.

По словам Бухтиярова, первые пользователи начнут работу с конца 2025 года, постепенно настраивая оборудование. Полный переход к промышленной эксплуатации ожидается в 2026 году.

Завершение строительства и запуск первоочередных помещений запланированы до конца текущего года, с последующим проведением конкурса среди заинтересованных компаний для исследований на оборудовании «СКИФа».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский вуз выпустил около 100 специалистов для работы на СКИФ.