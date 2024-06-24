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общество проиcшествия

В Новосибирской области электропоезд сбил женщину

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском произошло ЧП с поездом.

На станции Инская в Новосибирской области между остановочными пунктами Береговая и Обское море электропоездом была травмирована 36-летняя женщина. Об этом рассказали в Telegram-канале “Транспортная полиция Сибири”.

“Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось”, — сообщили в Telegram-канале.

Женщина осталась жива, но получила травмы — ее госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Новосибирской области изменится расписание 10 пригородных поездов

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Валерия Митрохина
Журналист

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