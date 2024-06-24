В новосибирском аэропорту изъяли 11 кг корейских таблеток

Выявленная партия медикаментов была ввезена не для личного пользования.
В Толмачёво сотрудники таможни при обыске у авиапассажира из Кореи обнаружили незадекларированный товар — корейские таблетки весом 11 кг.
При прохождении контроля пассажир заявил об отсутствии товаров, требующих декларирования. Таможенники установили отсутствие разрешительных документов на ввоз лекарственных средств в Евразийское экономическое сообщество.
Дело о нарушении таможенных правил направлено на рассмотрение суда.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска заковали в наручники агрессивного мужчину из Москвы.