В новосибирском аэропорту изъяли 11 кг корейских таблеток

Выявленная партия медикаментов была ввезена не для личного пользования.

В Толмачёво сотрудники таможни при обыске у авиапассажира из Кореи обнаружили незадекларированный товар — корейские таблетки весом 11 кг.

При прохождении контроля пассажир заявил об отсутствии товаров, требующих декларирования. Таможенники установили отсутствие разрешительных документов на ввоз лекарственных средств в Евразийское экономическое сообщество.

Дело о нарушении таможенных правил направлено на рассмотрение суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска заковали в наручники агрессивного мужчину из Москвы.