Въехавшие в Новосибирск мигранты оказались нетрудовыми

Мигранты, которые въехали в Новосибирск, оказались нетрудовыми.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил о том, что больше половины въехавших в город мигрантов оказались нетрудовыми.

Правоохранительные органы провели рейд по 7 жилым домам, 20 торговых точек и по 30 стройкам. В результате было выявлено 146 нарушений миграционного законодательства.

“За последнюю неделю через пункты пропуска госграниц в Новосибирскую область въехало 8 733 иностранных гражданина, выехало 7 134. Из прибывших лишь 1 482 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности”, — рассказал Андрей Кульков.

Напомним, что мэрия Новосибирска провела рейд против нелегальных торговцев на улице Хилокской