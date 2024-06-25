Как Крым пережил страшный теракт ВСУ? Траур по погибшим и заявление Путина

В эти выходные в Севастополе произошел обстрел со стороны ВСУ.

23 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что около 12:15 часов по местному времени Украина начала обстрел гражданской инфраструктуры ракетами ATACMS, которые им поставляли США, снаряженными кассетными боевыми частями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что Российские ПВО сбили в небе четыре цели, однако пятая ракета отклонилась от траектории, ее осколки упали на прибрежной территории в популярных местах пляжного отдыха — в районе Учкуевки и Любимовки.

В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали 153 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей) и погибли — 4 (двое детей и двое взрослых). Уточнил губернатор Севастополя.

В том числе, как сообщили очевидцы происшествия для "Вести. Севастополь", часть обломков ракеты упала в районе садового товарищества — примерно 500 метров по прямой от пляжа.

Известно, что раскалённые осколки подожгли сухую траву, но пламя удалось быстро потушить, огонь не перекинулся на жилые постройки.

После происшествия главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело по статье “террористический акт”.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с главой Севастополя и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь региону. После получения первой помощи дети будут направлены спецбортом в лучшие больницы Москвы.

Сейчас на место трагедии приносят плюшевые игрушки, в самом городе появляются стихийные мемориалы. Цветы приносят к стеле Севастополя на Аллее городов-героев и к фонтану в Комсомольском парке. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

24 июня был объявлен в Севастополе днем траура.

Напомним, что 23 июня, в крупных городах Дагестана, Махачкале и Дербенте, были совершены вооруженные нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС