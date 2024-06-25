Новосибирская студентка научила нейросети пересказывать научные статьи

Студентка из Новосибирского государственного университета Алена Цанда создала мультимодальный датасет для краткого пересказа научных статей.

Об этом сообщила пресс-служба университета. Алена отмечает, что основной целью датасета является генерация кратких содержаний научных статей.

Девушка говорит, что добавление графической информации к тексту может значительно улучшить качество кратких аннотаций.

В ходе работы над проектом были протестированы различные языковые модели, такие как Gigachat, YandexGPT и GPT-3.5 Turbo. Алена также планирует расширить датасет, включив в него математику и физику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые разработали способ очистки нефтяных скважин с помощью бактерий.