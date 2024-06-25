Новосибирский перевозчик заявил о намерениях обанкротить разрез «Сибантрацита»

Новосибирская компания «Мегатранс», занимающаяся автомобильными перевозками, планирует подать заявление о банкротстве ООО «Разрез Верхнетешский», входящего в группу «Сибантрацит».

Об этом пишет «Коммерсантъ Новосибирск». Также в этот же день был зарегистрирован иск компании «Мегатранс» к ООО «Разрез Верхнетешский» на сумму 47,67 миллионов рублей в картотеке арбитражного суда Кемеровской области.

На данный момент суд не принял иск к рассмотрению.

Отмечается, что «Разрез Верхнетешский» начал добывать уголь на юге Кузбасса в ноябре 2022 года и за 2023 год получил выручку в размере пяти миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что НПП «Сибэлектротерм» и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.