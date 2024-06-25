Первые кадровые назначения Турчака: два чиновника отправлены в отставку

Руководитель региона внес первые кадровые перестановки.

Как сообщает портал “Новости Горного Алтая”, сегодня во время прямого эфира прошло заседание правительства, которое впервые провел врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Он объявил о том, что свои должности покидают первый вице-премьер Виталий Махалов и министр экономического развития Вячеслав Тупикин.

По словам врио главы РА, функционал первого вице-премьера будет распределен между двумя заместителями председателя правительства. А на место министра экономического развития встанет Александр Прокопьев.

Также еще одним зампредом правительства республики и одновременно министром регионального развития назначен Антон Черников. Об этом уточнил Андрей Турчак.

Напомним, что врио главы Республики Алтай Турчак раскритиковал Минздрав РА за кадровую политику