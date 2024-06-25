Россиянам назвали проверенный способ продлить срок хранения продуктов

Химик Андрей Дорохов посоветовал тщательнее отслеживать уровень влажности.

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал в беседе с «Газета.Ru», как продлить срок хранения продуктов. По его словам, важно тщательнее отслеживать уровень влаги того места, где находится пища.

«Поддерживайте правильный температурный режим: в холодильнике 0...-4°C, в морозильной камере — около -18°C. Храните овощи и фрукты в специальных отсеках с регулируемой влажностью. Применяйте натуральные консерванты, такие как лимонный сок, уксусы и соль, которые обладают антисептическими свойствами и продлевают срок хранения», — дал рекомендации эксперт.

Кроме того, Дорохов обратил внимание на то, что применение антисептиков и антиоксидантов в домашнем хозяйстве и пищевой промышленности помогает продлить свежесть продуктов, сохраняя их качество и питательную ценность на более длительный срок.

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