Стал известен прогноз погоды в начале июля в Новосибирске

Жара в Новосибирске продолжится и в начале июля.

Как сообщают синоптики Gismeteo, первый день июля начнется с +27 градусов жары. Однако возможны осадки в виде дождя.

2-го и 3-го июля воздух прогреется до +25 градусов, дожди и грозы по-прежнему сохранятся.

В четверг, 4 июля, температура немного спадет — до +23 градусов с дождями и грозами.

В пятницу, 5-го июля, ожидается вновь жара до +26 градусов. Но в выходные прохладная погода резко вернется обратно, однако уже будет без осадков.

Напомним, что в Новосибирске запустят дополнительные электрички в День города