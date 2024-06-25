Стали известны ТОП-5 худших детских травмпунктов в Новосибирске

Худшие детские травмпункты назвали в Новосибирске.

Журналисты портала АиФ-Новосибирск составили список худших детских травмпунктов на основе рейтинга 2ГИС.

Так, больше всего негативных отзывов новосибирцы оставили травмпункту ГБУЗ Городской клинической поликлиники №22 на ​улице Зорге, 47/1. И поставили отметку в 1,8 звезды из 5 возможных.

Следующее место досталось травмпункту ГБУЗ Искитимской центральной городской больницы на Пушкина, 52 к6. Новосибирцы поставили 2,2 звезды и пожаловались на беспорядок в лечебном заведении.

На третьем месте — травмпункт ГБУЗ Городской клинической больницы №2, который находится на ​проспекте Дзержинского, 4. Ему пациенты присвоили 2,3 звезды.

Далее детская городская клиническая больница №6 на ​улице Трикотажная, 31 получила уже 2,7 звезды. По словам жителей Новосибирска, в кабинете врач заставляет травмированных людей разуваться и идти босиком через весь кабинет.

И последнюю строчку занимает травмпункт Ленинского и Кировского районов на ​улице Сибиряков-Гвардейцев, 36. Он набрал почти 3 балла.

Напомним, что появился рейтинг новосибирских парков с низкими оценками 2ГИС