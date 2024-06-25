В Новосибирске 17-летний мотоциклист с 15-летней пассажиркой столкнулись с иномаркой

В Кировском районе госпитализировали несовершеннолетних после тройного ДТП.

В Кировском районе Новосибирска произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 24 июня в 23:00, когда 38-летний водитель Nissan Qashqai, поворачивая налево по улице Тюменская у дома №5, столкнулся с мотоциклом Regulmoto, который затем врезался в Honda Civic. Мотоцикл управлял 17-летний подросток, а на пассажирском месте находилась 15-летняя девочка. Оба были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Характер травм уточнятся. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



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