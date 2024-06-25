В Новосибирске и области почти в два раза увеличили выплаты для многодетных семей на подготовку к школе

В Новосибирской области увеличены выплаты на подготовку к школе для многодетных семей.

Теперь на каждого ребенка выделяют по 4 тысячи рублей, что почти в два раза больше, чем предыдущая сумма в 2200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эти средства планируется использовать на покупку канцелярии, одежды и спортивной формы.

Перевод сумм осуществляется на основе данных из государственной информационной системы «Электронная школа» Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском лагере рассказали о частых пожарных тревогах.