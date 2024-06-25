сегодня
25 июня, 22:33
пробки
2/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 87.27 | eur 93.73
сегодня
25 июня, 22:33
пробки
2/10
погода
+21.6°C
курсы валют
usd 87.27 | eur 93.73
сегодня 20:40
общество

В Новосибирске и области почти в два раза увеличили выплаты для многодетных семей на подготовку к школе

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирской области увеличены выплаты на подготовку к школе для многодетных семей.

Теперь на каждого ребенка выделяют по 4 тысячи рублей, что почти в два раза больше, чем предыдущая сумма в 2200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эти средства планируется использовать на покупку канцелярии, одежды и спортивной формы.

Перевод сумм осуществляется на основе данных из государственной информационной системы «Электронная школа» Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском лагере рассказали о частых пожарных тревогах.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в