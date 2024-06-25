В Новосибирске и области выросло количество ДТП с пострадавшими

В Новосибирской области продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий в 2024 году.

По данным главы транспортного комитета Валерия Ильенко, этот рост составил 1,9%. Увеличилось количество аварий с пострадавшими на 2,3%. Однако снизилось число аварий с погибшими на 8%.

Глава комитета отметил, что наблюдается общий рост ДТП и аварий с ранеными. Однако снизились аварии с летальным исходом на 25%.

Министр транспорта области Анатолий Костылевский также отметил увеличение на 26% числа ДТП с участием водителей без водительских прав.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 20 пьяных водителей попались полиции в Новосибирске за выходные.