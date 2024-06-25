В Новосибирске назвали три пляжа, на которых можно купаться

Роспотребнадзор опубликовал список пляжей в Новосибирске, где разрешено купаться согласно санитарно-эпидемиологическому заключению.

По последним данным, только три пляжа получили такое разрешение. Информация о списке доступных для купания пляжей размещена на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Эксперты рекомендуют посещать пляжи «У моря Обского», «Бугринская роща», и «Озеро Карачи».

Основными критериями для оценки состояния водных объектов являются их соответствие санитарным правилам качества и безопасности воды. Также оцениваются такие факторы, как расположение водоема, окружение, наличие общественных удобств (туалетов, кабин для переодевания, душевых) и организация уборки мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Западной Сибири зафиксировали самую сильную за 50 лет жару.