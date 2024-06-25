В Новосибирске появился список худших травмпунктов для детей

АиФ-Новосибирск опубликовал список детских травмпунктов с низкими оценками на сервисе 2ГИС.

Большинство отзывов свидетельствуют о недовольстве пациентов непрофессионализмом врачей и плохим отношением к детям.

На первом месте в списке находится травмпункт ГБУЗ Городской клинической поликлиники №22 на улице Зорге, 47/1, с общей оценкой 1,8 звезды. Один из комментаторов рассказал, что врач даже не посмотрел ногу его сына и поставил неправильный диагноз. Еще один комментатор отметил, что после укуса собаки в этом травмпункте только протерли рану спиртом.

Травмпункт ГБУЗ Искитимской центральной городской больницы на Пушкина, 52 к6, оценен в 2,2 звезды. Жители жалуются на плохую уборку и опасаются оставлять детей в таком состоянии.

Травмпункт ГБУЗ Городской клинической больницы №2 на проспекте Дзержинского, 4, имеет оценку 2,3 звезды. Пациенты жалуются на долгое ожидание и неподобающее поведение врачей.

На четвертом месте травмпункт ГБУЗ Детской городской клинической больницы №6 на улице Трикотажная, 31, с оценкой 2,7 звезды. Комментаторы отмечают антисанитарные условия и низкую квалификацию врачей.

Последнее место в списке занимает травмпункт Ленинского и Кировского районов на улице Сибиряков-Гвардейцев, 36, с оценкой 2,9 звезды. Здесь жалуются на длинные очереди и недостаток врачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали список худших открытых бассейнов.