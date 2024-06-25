В Новосибирске в парке «Арена» не откроют новый пляж

В парке «Арена» не будут обустраивать новый пляж.

В парке «Арена» не планируют создавать новый пляж. Об этом АиФ-Новосибирск сообщила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Она отметила, что парк «Арена» не подвергается реконструкции, поскольку он был создан с нуля. В настоящее время идет строительство третьей очереди и формирование нижней зоны. Изначально парк задумывался как подтопляемая территория.

Ирина Соловьева также уточнила, что в парке не планируется создание нового пляжа для горожан из-за отсутствия разрешения.

«Этот момент мы прорабатывали, но допуска не получили. У нас есть парки с пляжами. Это «У моря Обского», в Бугринской роще. Но на «Арене», нет такой возможности», — отметила Ирина Соловьева.



Напомним, в Новосибирске улица Ленина не будет пешеходной на День города.