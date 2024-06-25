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общество

В Новосибирской области ищут жителей, которые неправильно собрали валежник

Фото: Минприроды

Новосибирцы неправильно собрали валежник — теперь их разыскивают.

Как сообщили на портале sibkray.ru, в Ордынском районе Новосибирской области инспекторы министерства природных ресурсов и экологии начали расследование хищения ветровальных деревьев, которые были незаконно вырублены жителями.

Так как рубка поваленных ветром стволов признана незаконной, сейчас оцененный ущерб передан в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Ранее Сиб.фм писал, что мать погибшего студента НГТУ встретила медведя рядом с могилой сына

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Валерия Митрохина
Журналист

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