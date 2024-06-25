Юные жители Нижневартовска плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Также ребята делают окопные свечи, обереги и другие необходимые военным вещи.

В Нижневартовске студенты и молодые ребята изготавливают своими руками маскировочные сети, окопные свечи, обереги и другие изделия, которые необходимые военным в зоне СВО. Об этом пишет ugra-news.ru.

«Общественно значимые и благие дела — это важная часть нашей жизни. Плетение сетей оказалось очень интересным занятием, мы хорошо провели время и научились новому», — передает mvremya.ru слова студентки гуманитарного факультета Озодахон Муминовой.

Маскировочная сеть отлично подходит для того, чтобы скрыть военную технику и инженерные сооружения на фоне местности. Например, активисты Нижневартовского госуниверситета уже научились плести сети из капроновых нитей. Изделия скоро отправятся в зону СВО.

Напомним, Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году.