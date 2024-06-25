Жительница Новосибирска добивается лекарства за 600 млн рублей — Минздрав игнорирует постановления суда и врачебные консилиумы

Минздрав Новосибирской области настаивает, что препарат REVCOVI за 50 миллионов противопоказан 21-летней Татьяне Дроздовой с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. За дело взялся глава СК РФ Александр Бастрыкин.

21-летняя жительница Новосибирска Татьяна Дроздова с детства страдает тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Для борьбы с её недугом нужен препарат REVCOVI. Месячный курс стоит 50 миллионов рублей, то есть в год на него необходимо 600 миллионов рублей. В Минздраве региона Татьяне отказали в данном препарате, тогда она вместе с матерью обратились в суд.

Центральный районный суд обязал министерство обеспечить пациентку данным лекарством, однако Минздрав подал апелляционную жалобу в Областной суд, настаивая, что Дроздовой REVCOVI может быть опасен для её здоровья, а спасёт её только пересадка костного мозга.

Девушка говорит наоборот, что как раз таки без данного лекарства ей не смогут провести операцию. Кроме этого, данный препарат им назначили в Научно-исследовательском институте фундаментальной и клинической иммунологии, где врачи собрали консилиум. Такую рекомендацию дали и в ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Санкт-Петербурга; в институте добавили, что препарат нужен, так как трансплантация костного мозга Татьяне в настоящий момент невозможна, но новосибирский Минздрав такое решение не устроило, так как консилиум в Петербурге, по их словам, был проведен заочно по документам, предоставленным пациенткой.

Из-за отказов Минздрава предоставлять препарат, Татьяна снова полетела в Москву и Санкт-Петербург на новые комиссии весной 2024 года, которые также постановили назначить Татьяне препарат REVCOVI (документы есть в распоряжении Сиб.фм).

«Назначить пациентке (...) по жизненным показаниям для индивидуального применения препарат REVCOVI согласно инструкции. Альтернативной терапии, позволяющей предотвратить развитие жизнеугрожающих осложнений, нет», — говорится в заключении консилиума врачей Института иммунологии ФМБА России в Москве.

В Институте гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ответили, что единственным доступным радикальным методом лечения Таниного заболевания является пересадка костного мозга, но только после применения препарата REVCOVI.

«С имеющимися документами от врачебных комиссий, о том, что мне все-таки лекарство необходимо, и это не является противопоказанием из-за тромбоцитопении, суд был выигран. Дальше пошли новые документы от врачебных консилиумов. И это все только подтверждало необходимость в моем лечении. Судебные приставы за это взялись. Ну, в общем, все начало как-то более-менее раскручиваться», — поделилась Татьяна корреспонденту Сиб.фм.

По её словам, дело никак не сдвинулось и Минздрав снова попытался обжаловать решение суда, настаивая, что девушке противопоказан дорогой препарат несмотря на новые врачебные консилиумы.

«Минздрав подает дальше апелляции на решение суда. Видимо, доказательств им недостаточно», — возмущается девушка.

Ранее Следственный комитет обращал внимание на данную проблему, но, по словам Татьяны, дело никак не сдвинулось с места.

«Следственный комитет приглашал врачей из НИИФКИ. Они (врачи, прим.ред.) стали говорить им, что мне противопоказан данный препарат», — вспоминает собеседница.

Однако 24 июня на дело обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин, поручивший руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

«Это не может не радовать», — сказала Татьяна, надеясь, что то в ближайшее время получит необходимый препарат.



Сиб.фм направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области.