Жителя Новосибирска, прописавшего 69 иностранцев, прокуратура отправила в суд

В Новосибирске в суд отправили местного жителя, который прописал мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в городе был выявлен случай фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан.

По предварительным данным, местный житель незаконно поставил на учёт 69 иностранцев и за эту услугу он получил более 1,1 миллиона рублей.

Суд принял решение взыскать с нарушителя эту сумму в доход государства и назначить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что въехавшие в Новосибирск мигранты оказались нетрудовыми