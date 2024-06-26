Диетолог Мухина раскрыла побочные эффекты фруктовых диет

По словам специалиста, такой метод похудения приводит к обратному эффекту.

Доктор медицинских наук, диетолог и нутрициолог Марият Мухина рассказала в беседе с RuNews24.ru, что фруктовые диеты не являются эффективными в борьбе с лишним весом. Они, по словам специалиста, наоборот способствуют прибавлению лишних килограммов.

«Наименее калорийны киви, груша, зеленые яблоки, апельсин, грейпфрут. Лучше воздержаться от персиков, винограда, гранатов», — подчеркнула нутрициолог.

Кроме того, Мухина посоветовала не наедаться фруктами на ночь. Дело в том, что сладкий плод, съеденный после шести часов вечера, превращается в организме в «конфету».

Напомним, диетолог Дюваль назвала норму потребления мороженого.