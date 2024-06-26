Гроза повалила 12 деревьев в Новосибирске во время шторма

Во время шторма 12 деревьев рухнули в городе.

Вчера в Новосибирске поднялся сильный ветер, который сопровождался грозой и мощным ливнем. В результате 12 деревьев не выдержали такой стихии и поломались. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы.

Уточняется, что местные жители сообщили в службу о пяти деревьях, повисших на электропроводах улиц Курчатова, 11, Костонаева, 83, Новоуральской, 23 в Калининском районе, а также на Ватутина, 47 и Крашенинникова, 7 в Ленинском районе.

А упавшие деревья на улице Ватутина, 47 в Кировском районе и Ельцовской, 39 в Центральном округе перекрыли проезжую часть.

Также в Центральном округе два дерева упали на припаркованные машины.

Ранее Сиб.фм писал, что в связи с непогодой шаровая молния разрушила дома в Новосибирской области.