Косметолог Ваулина рассказала об уходе за кожей в аномально жаркую погоду

Специалист посоветовала использовать тональные крема с SPF и не наносить дополнительные средства.

Косметолог Марина Ваулина рассказала в беседе с «Газета.Ru», как правильно ухаживать за кожей в период аномальной жары. По ее словам, в этот период нужно отдать предпочтение тональным кремам сразу с SPF и не использовать дополнительные средства.

«Вместо помады — бесцветный бальзам для губ. Тренд на четко очерченные брови — тоже дело прошедших дней: все больше девушек используют только гель для укладки бровей», — дала рекомендации специалист.

Кроме этого, Ваулина посоветовала использовать летом бальзам-тинт для губ, автозагар, увлажняющую маску и сыворотку для лица.

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