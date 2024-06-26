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общество

Косметолог Ваулина рассказала об уходе за кожей в аномально жаркую погоду

Freepik, authors: LightFieldStudios

Специалист посоветовала использовать тональные крема с SPF и не наносить дополнительные средства.

Косметолог Марина Ваулина рассказала в беседе с «Газета.Ru», как правильно ухаживать за кожей в период аномальной жары. По ее словам, в этот период нужно отдать предпочтение тональным кремам сразу с SPF и не использовать дополнительные средства.

«Вместо помады — бесцветный бальзам для губ. Тренд на четко очерченные брови — тоже дело прошедших дней: все больше девушек используют только гель для укладки бровей», — дала рекомендации специалист.

Кроме этого, Ваулина посоветовала использовать летом бальзам-тинт для губ, автозагар, увлажняющую маску и сыворотку для лица.

Напомним, косметолог Шостак рассказала, существует ли зависимость от процедур красоты.

#жара #косметика #косметолог
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Дарья Бочкун
журналист

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