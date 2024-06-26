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общество

Летняя премьера Сибфм Group. Запуск сайта Весь Искитим

Фото: Сиб.фм

Интернет-портал Весь Искитим стал 27 СМИ в структуре медиахолдинга Сибфм Group.

Проект был представлен в яхт-клубе «Аква Лэнд» с участием руководителей медиахолдинга и партнёров Сибфм Group.

«Сегодня мы запускаем новое общественно-политическое издание Весь Искитим. Аудитория издания – жители Новосибирской области и России. На станицах сайта Весь Искитим будут ежедневно публиковаться новости, интервью, истории. За короткий срок издание уже набрало миллионную аудиторию, и мы намерены увеличить эти показатели», – заявила директор Сибфм Group Марина Волк на презентации проекта.

Напомним, в портфеле Сибфм Group 27 СМИ в четырёх регионах Сибири.

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Дамир Трубников

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