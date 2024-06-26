Миколог из Новосибирска рассказала, можно ли срезать грибы ножом

Миколог посоветовала, как правильно срезать грибы.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на слова миколог Юлию Ширковец, грибы можно как срезать, так и вырывать, в связи с тем, что грибница находится глубоко под землей.

Однако важно оставлять часть, которая поможет дальнейшему размножению грибов.

“Грибница уходит глубоко под землю. Грибы размножаются, в основном, спорами. Это есть у пластичных грибов и трубчатых, они находятся в шляпках, разносятся по ветру или через тех же зверей”, — рассказала миколог.

Также Юлия Ширковец добавила, что у некоторых грибников есть свои места, где они часто собирают грибы, и там люди обычно не срывают весь урожай, а оставляют зверям, которые удобряют лес.

Напомним, что миколог рассказала, какие грибы уже можно найти в Новосибирске