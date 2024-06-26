На традиционном фестивале «Югорские обласы» соберутся лучшие гребцы со всего мира

Международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах проводятся в Югре с 2001 года.

В районе протоки Байбалаковская под Ханты-Мансийском 29 и 30 июня состоится традиционный фестиваль «Югорские обласы». В нем примут участие лучшие гребцы региона, а также любители спорта из 13 стран мира: России, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Китая, Киргизии, Марокко, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, пишет ugra-news.ru.

По традиции соревнования откроются после обряда поклонения водному духу Вит Хону с молитвой и выпусканием семи стрел, который проведут шаманы. Только после этого спортсмены смогут входить в воду и готовиться к своим заплывам.

Международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах проходят в Югре с 2001 года. Ожидается участие 270 этноспорстменов. Они будут состязаться в одиночных гонках, масс-стартах, гонках экипажей мужских и женских эстафетах. Также пройдут заплыв международных экипажей и детские старты.

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