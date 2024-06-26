В Новосибирске вьетнамский кабан заявился на спортплощадку

На спортивной площадке в Новосибирске заметили кабана.

В социальных сетях распространилось видео гуляющего кабана на спортплощадке в Первомайском районе.

Местные жители рассказали, что массивное животное спокойно обошло территорию и направилось к новостройкам на Твардовского.

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем Telegram-канале уточнил, что это был вьетнамский кабан. Возможно, его просто спутали с домашней свиньей, которая могла сбежать из дома на самостоятельную прогулку.

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