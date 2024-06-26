сегодня
26 июня, 22:12
пробки
2/10
погода
+25.7°C
курсы валют
usd 87.80 | eur 94.11
сегодня
26 июня, 22:12
пробки
2/10
погода
+25.7°C
курсы валют
usd 87.80 | eur 94.11
сегодня 21:00
общество

Новосибирские сотрудники МЧС спасли туристов, которые попали в шторм на Обском море

Фото: МЧС по Новосибирской области

Во вторник, 25 июня, сотрудники МЧС оказали помощь на воде в Новосибирске.

По информации пресс-службы регионального управления ведомства, инцидент произошел на Новосибирском водохранилище. Дежурному инспектору Приобского отделения Центра ГИМС поступил звонок о том, что из-за шторма и волн высотой до 1 метра два гребных судна не могут достичь пляжа «Звезда» со стороны острова Тань-Вань.

Через две минуты после вызова сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия. Они успешно эвакуировали людей и их плавсредства, доставив всех на берег.

В ведомстве призывают жителей внимательно следить за прогнозом погоды перед отправлением на водные прогулки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появились комары, которые заражают трехдневной лихорадкой.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в