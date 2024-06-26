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общество

В Новосибирске появились комары, которые заражают трехдневной лихорадкой

Фото: Сиб.фм

Данный вирус могут переносить 13 видов комаров.

В Новосибирской области у водоемов обитают комары, способные передавать вирус Тягиня, вызывающий трехдневную лихорадку. Об этом сообщает биолог Алексей Яновский.

Вирус, впрыскиваемый такими комарами под кожу, может вызвать тяжелое заболевание с сильным недомоганием, повышением температуры и слабостью.

Исследования показывают, что данный вирус могут переносить 13 видов комаров, а также лесные грызуны, крупный рогатый скот и лошади.

Болезнь может поражать людей всех возрастов. Вирус способен внедряться в различные органы и ткани человеческого организма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи «Клиники НИИТО» перенимают опыт лучших российских и зарубежных специалистов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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