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общество

Новосибирским обнальщикам дали условный срок за вывод 10 млрд рублей

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Советский суд Новосибирска вынес приговор банде, которая незаконно вывела за рубеж около 10 миллиардов рублей.

Восемь человек приговорены к условным срокам от 5 до 7 лет.

Банду разоблачили сотрудники ФСБ. Согласно данным следствия, с 2014 по 2020 год виновные обналичивали и обеспечивали транзит денежных средств за границу, взимая за свои услуги до 12% от легализованной суммы.

Для вывода денежных средств участники банды открыли тридцать фирм в Новосибирске и Барнауле. Лидером группы был Виталий Зебницкий, который успел сбежать и в настоящее время находится в международном розыске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-руководитель «Метро Мира» попал под уголовное дело.

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Игорь Кириченко
Журналист

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