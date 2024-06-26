Новосибирским обнальщикам дали условный срок за вывод 10 млрд рублей

Советский суд Новосибирска вынес приговор банде, которая незаконно вывела за рубеж около 10 миллиардов рублей.

Восемь человек приговорены к условным срокам от 5 до 7 лет.

Банду разоблачили сотрудники ФСБ. Согласно данным следствия, с 2014 по 2020 год виновные обналичивали и обеспечивали транзит денежных средств за границу, взимая за свои услуги до 12% от легализованной суммы.

Для вывода денежных средств участники банды открыли тридцать фирм в Новосибирске и Барнауле. Лидером группы был Виталий Зебницкий, который успел сбежать и в настоящее время находится в международном розыске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-руководитель «Метро Мира» попал под уголовное дело.