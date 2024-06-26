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общество

В Новосибирске экс-руководитель «Метро Мира» попал под уголовное дело

Фото: Сиб.фм

Экс-руководитель компании “Метро Мир” Андрей Счастливый попал под следствие.

Как сообщает портал Сибкрай.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области, пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Андрея Счастливого по статье “Посредничество во взяточничестве”.

Известно, что обвиняемый в период с сентября прошлого года исполнял обязанности директора муниципального предприятия “Метро МиР”, но 18 июня уже текущего года на эту должность поставили Вячеслава Денисенко.

Напомним, что в Новосибирске преподаватель НГМУ пойдет под суд по делу о взятке

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Валерия Митрохина
Журналист

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