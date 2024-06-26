Пристав из Новосибирска под видом покупателя приехал к продавцу и изъял авто

В Новосибирске приставы приняли необычное решение для изъятия имущества у должника, который пытался скрыть свой автомобиль от исполнения судебного решения.

По информации ГУФССП региона, 48-летний мужчина был признан банкротом. Началась процедура реализации его имущества. Приставы получили исполнительный документ на изъятие автомобиля Nissan Almera, но обнаружили, что машина отсутствует по месту жительства должника.

Однако приставы обнаружили объявление о продаже иномарки на сайте. Выяснилось, что должник передал Nissan своему сыну, который выставил авто на продажу в сети.

Пристав представился потенциальным покупателем и организовал осмотр машины. В результате тактичной операции имущество было успешно изъято.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который курил на борту.