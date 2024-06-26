В аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который курил на борту

Сообщение о нарушителе на борту рейса Баку – Новосибирск поступило в дежурную часть линейного отдела МВД.

В аэропорту Толмачёво сотрудники полиции задержали иностранного гражданина за курение в самолёте. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.

По информации ведомства, сигнал о нарушителе на борту рейса из Баку в Новосибирск поступил в дежурную часть линейного отдела МВД в воздушной гавани. После посадки самолёта сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 34-летний мужчина выкурил сигарету в туалете воздушного судна.

Иностранца задержали и доставили в отдел, где составили административный протокол о нарушении запрета на курение табака на транспорте и в других общественных местах, установленного федеральным законодательством.

Представители управления напомнили, что подобные нарушения могут повлечь за собой отказ перевозчика в предоставлении услуги в будущем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отреагировали на многодетную семью после пикета на Красной площади в Москве.