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общество

В аэропорту Новосибирска задержали мужчину, который курил на борту

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО

Сообщение о нарушителе на борту рейса Баку – Новосибирск поступило в дежурную часть линейного отдела МВД.

В аэропорту Толмачёво сотрудники полиции задержали иностранного гражданина за курение в самолёте. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.

По информации ведомства, сигнал о нарушителе на борту рейса из Баку в Новосибирск поступил в дежурную часть линейного отдела МВД в воздушной гавани. После посадки самолёта сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 34-летний мужчина выкурил сигарету в туалете воздушного судна.

Иностранца задержали и доставили в отдел, где составили административный протокол о нарушении запрета на курение табака на транспорте и в других общественных местах, установленного федеральным законодательством.

Представители управления напомнили, что подобные нарушения могут повлечь за собой отказ перевозчика в предоставлении услуги в будущем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отреагировали на многодетную семью после пикета на Красной площади в Москве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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