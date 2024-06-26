В Новосибирске отреагировали на многодетную семью после пикета на Красной площади в Москве

Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска провела несколько дней на пикете на Красной площади в Москве.

Они хотели узаконить свой частный дом, а также, чтоб их включили в очередь на получение жилья. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Инициатором пикета стал глава семьи Евгений Белозеров. После этого внимание к их проблеме привлекло правительство Новосибирской области.

Евгений Белозеров рассказал, что после обращения к Дому правительства Российской Федерации и разрешения на одиночный пикет, его приняли в представительстве области. Заместитель губернатора обещал помочь с узакониванием частного дома, хотя ситуация с очередью на жилье пока остается неясной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская многодетная семья устроила пикет на Красной площади в Москве.